На автодороге Киев - Чоп при столкновении джипа и грузовика погибла женщина и пострадали три человека (двое из них дети). Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области. Уточняется, что инцидент произошел 31 июля около 09:00 на автодороге Киев - Чоп.

Фото: lv.npu.gov.ua

Следственно-оперативная группа, выехав на место происшествия, предварительно установила, что близ села Пасеки Зубрицкие Пустомытовского района автомобиль "Тойота", выехав на полосу встречного движения, столкнулся с грузовиком "МАН".

В результате ДТП погибла пассажирка джипа. Водитель и двое детей, которые ехали в "Тойоте", доставлены в больницу для обследования и оказания медицинской помощи.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео с места ДТП в Львовской области, где пострадали восемь человек.

Также мы сообщали, что под Хмельницким полицейские со стрельбой и погоней задержали пьяного водителя грузовика.