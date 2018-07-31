Во вторник, 31 июля, курс доллара в обменниках повысился на 3,5 копейки в сравнении со вчерашним днем - до 27,0081 грн./$, курс покупки вырос на 2,12 копеек - до 26,6581 грн./$. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 8,11 коп. до 31,0358 грн./€, курс продажи повысился на 11 копеек - до 31,6890 грн./€.

Курсы наличной иностранной валюты:

Фото: bin.ua/kurs-valut

Как сообщает ubr.ua последние торги июля начались с подорожания доллара на 4 копейки - до 26,80 грн./$. Начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко отметил высокую активность межбанка с утра 31 июля.

"Безналичная торговля начиналась очень широко - в рамках 26,70-26,80 грн./$. А по мере роста спроса на доллар котировки после добрались к 26,85-26,87 грн./$", — отметил Гриненко.

В Нацбанке пока не реагируют на подорожание. Регулятор не появлялся с продажами доллара в функционале Matching. Тем не менее, финансисты все же надеются на его выход на торги. Доллара на рынке действительно не хватает.

А вот рост курса евро объясняется заседанием Федеральной резервной системы США (Центральный банк Америки) - все хотят подстраховаться.

Вчера Госказначейство выплатило возмещений по НДС на 2 млрд. грн. с небольшим. Так что на межбанке прибавилось желающих купить доллар.

Как сообщала "Страна", спекулянты начали поднимать доллар и во вторник не остановятся.

Также "Страна" писала, что экс-заместитель председателя НБУ прокомментировал колебания доллара до осени.