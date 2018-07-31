Командующий силами ООС генерал - лейтенант Сергей Наев поздравил бойцов с Днем Сил специальных операций 29 июля и угодил в скандал. В поздравлении размещенном на странице ООС в Facebook, как оказалось, были использованы фразы из российского видеоролика от 2014 года.

Вот поздравление украинских бойцов

Видео: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Журналист "Радио Свобода" Лев Стек в своем Facebook написал, что видео содержит российский плагиат.

"На странице ООС появилось поздравление генерал-лейтенанта Сергея Наева по случаю Дня Сил специальных операций. А к поздравлению был добавлен видеоролик. Обычная казалось бы нарезка видео с бойцами ССО и закадровым текстом, который, очевидно, должен мотивировать потенциальных новобранцев присоединяться к спецназовцам.

Таких видео за время конфликта появилась огромная масса. Но два факта выделяют их среди других.

Во-первых, он расположен на официальной странице Операции объединенных сил. То есть, никак не может считаться хендмейдом, какого-то неравнодушного украинца, который таким образом решил проявить свою гражданскую позицию. Более того, этот ролик иллюстрирует слова и позицию командующего операцией на Донбассе.

Во-вторых, - это кража. И мне было бы абсолютно все равно, что идею для мотивационного ролика представители ООС позаимствовали у армии США, Великобритании или Франции. Воровать, конечно, всегда плохо, но это можно было бы еще как-то списать на недостаток опыта и специалистов, которые бы подсказали в нужный момент, что так делать не стоит.

Однако, практически каждое слово здесь содрано с пропагандистского видео, прославляющего, кого бы вы думали, - российскую армию. Оно было выпущено еще в 2014 году. И вот теперь, именно этими словами в Украине решили прорекламировать ООС. Напомню, именно ту ООС, которая была создана как раз для противодействия угрозам, которые несет в первую очередь российская армия. Для сравнения скомпоновал оба видео - посмотрите, чтобы убедиться.

Кто-то, возможно, посчитает, что это мелочь, но вот мне бы очень не хотелось, чтобы такое повторялось. Как-то оно неправильно, называть РФ врагом и обращаться к своим гражданам их словами, их идеями и образами. Убежден, идеи украинской армии должны быть отличными. И, наконец, вряд ли такое приветствие слишком обрадует украинских спецназовцев. Не знаю, кто именно является авторами этого видео, но не делайте так больше", - написал Лев Стек и выложил скомпонованное видео для сравнения.

Вот скомпонованное видео для сравнения

Видео: facebook.com

В командовании ООС довольно оперативно отреагировали на обвинения в нежелательном плагиате и пояснили все это тем, что это обычный тролинг.

"Спасибо журналисту Льву Стеку за внимание к видео Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины из состава Объединенных сил. Отдел специальных операций Объединенных сил планирует и осуществляет соответствующие меры по борьбе с российским агрессором.

Украинские спецназовцы и подразделения информационно-психологических операций, входящих в состав Объединенных сил используют различные методы и способы в борьбе с российской армией.

Ко Дню Сил специальных операций специалисты по информационной борьбы подготовили и показали соответствующий видеоролик, который по замыслу этой информационной кампании содержит слова с русского видео 2014 года. Этот прием мы называем "троллинг". Указанный сюжет в день нашего праздника должен бороться с российской пропагандой. Военнослужащие отдела и подразделений Сил специальных операций, входящих в Объединенные силы знали об указанном "троллинге" и с пониманием отнеслись к тому, что работали даже в свой праздник. Наша работа вполне оценена врагом и такими внимательными журналистами как Лев Стек.

Двигаемся дальше! ССО ВС Украины это сила!", - написал полковник Сергей Кривонос, руководитель группировки сил специальных операций.

Фото: Facebook

Ранее "Страна" сообщала, что Наев на встрече с Ярошем предложил добровольцам служить в украинской армии по контракту.

Также мы рассказывали, что Наев заявил, что Путину не нужен большой конфликт на Донбассе.