Во Франции парламент принял закон о запрете смартфонов в школах, колледжах и средних школах. Об этом сообщает Le Monde. Запрет распространяется также на ноутбуки, планшеты, часы и другую технику.

Исключения предусмотрены для детей-инвалидов, если использование смартфонов необходимо "для образовательных целей". Запрет на мобильные телефоны будет касаться как учеников, так и учителей.

Отмечается, что у школ будет возможность включать полный или частичный запрет телефонов или других средств связи в свои правила.

Напомним, запрет на использование мобильных телефонов в школах был одним из предвыборных обещаний президента Франции Эммануэля Макрона. Чтобы не ограничивать доступ к мобильным телефонам полностью, рассматривалась возможность установить в школах специальные боксы для их хранения.

Как сообщала "Страна", в Киеве бомжевал ограбленный африканец-выпускник Стэнфорда, знающий 5 языков.

Напомним также, что в Украине закрывают единственную школу кобзарей. Не нашлось желающих учиться.

Ранее "Страна" также сообщала, что обучение в британском колледже, где учатся дети президента, подорожало на 60 тыс. грн в год.