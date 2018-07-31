В Киеве пять человек отравились после употребления шаурмы в Дарницком районе. Госпродпотребслужба проверяет столичные киоски фаст-фуда. Об этом сообщает "Корреспондент".По словам начальника столичной Госпродуктпотребслужбы Олега Рубана, массовое отравление произошло 30 июля, когда люди обратились в одну из больниц Киева.

"У всех пострадавших были одни и те же признаки – рвота, температура, диарея", - отметил Рубан.



Как удалось выяснить экспертам Госпродпотребслужбы, все заболевшие накануне ели шаурму, купленную в киоске недалеко от ст. метро Дарница.

Для того, чтобы избежать отравления, в Госпотребслужбе советуют не покупать продукты для употребления в пищу в непроверенных местах, особенно, при температуре воздуха +28...+30С, поскольку без применения надлежащих мер по хранению, уже через час они могут испортиться.

Как сообщала "Страна", шесть человек попали в реанимацию Киева, наевшись несъедобных грибов.

Напомним также, что сразу 27 человек отравились шаурмой в львовском ресторане с кебабами.

Ранее "Страна" писала, что в Одессе снесли киоск с шаурмой после отравления 13 человек.