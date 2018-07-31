Виталий Сердюк, адвокат беглого экс-президента Виктора Януковича заявил, что больше не будет участвовать в заседаниях Оболонского районного суда Киева по делу об обвинении его клиента в госизмене. Об этом сообщает Интерфакс.

После того, как в суде был объявлен технический перерыв в связи с препятствованием со стороны Виталия Сердюка началу судебных дебатов, адвокат сообщил журналистам, что намерен передать в канцелярию суда документы о незаконности действий судей, об отводе состава суда и прокуроров, а также выполнить поручение Виктора Януковича об обращении в международные структуры в случае нарушения судом прав экс-президента.

"У меня есть на руках поручение клиента, чтобы в случае явно незаконных действий, направленных на невозможность заслушивания свидетелей, которые готовы рассказать правду о событиях 2014 года, неотложно передать материалы во все международные правозащитные организации, в мониторинговые миссии ОБСЕ и ООН", - пояснил Сердюк.

Адвокат подчеркнул, что "вынужден неотложно отреагировать на явно незаконные действия суда, которые идут вразрез с Европейской конвенцией о защите прав человека и направлены только на одно - выполнение приказа власти ускорить вынесение приговора Виктору Януковичу".

Ранее "Страна" писала о том, что ВСУ отказал защите Януковича обеспечить его участие в заседаниях.

Также мы сообщали, что Янукович через британских юристов потребовал извинений от Луценко за обвинения в краже $40 млрд.