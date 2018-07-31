В СМИ появились сообщения о том, что президента Беларуси Александра Лукашенко госпитализировали в больницу с инсультом.

Об этом сообщила "Деловая столица" со ссылкой на несколько источников в журналистских кругах Беларуси.

По словам источников, Лукашенко после 26 июля должен был посетить Гомель, однако этого не произошло. Никаких пояснений чиновники, ожидающие главу белорусского государства, не получили. При этом в Гомель прибыла охрана Лукашенко и журналистский пул президента, включая телевидение.

С 28 июля Лукашенко не появлялся публично и произошло это, по словам источников, в связи с инсультом.

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В то же время пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт опровергла появившуюся информацию. Она сообщила, что новости об инсульте - "полный бред", пишет ТАСС.

Между тем, популярный политический Telegram-канал "Незыгарь" также сообщал о том, что Лукашенко страдает от сахарного диабета и в целом испытывает большие проблемы со здоровьем. В частности с давлением и ногами. В последнее время белорусский лидер, как сообщали авторы "Незыгаря", "много спит, безмерно ест и работает 4-5 часов в день".

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Отметим, что сайт президента Беларуси сообщает о том, что 26 июля Лукашенко провел совещание по вопросам госслужбы, а 28 июля Бацька встретился с председателем правления китайской корпорации CITIC Group Чан Чжэньмином и в тот же день поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

29 июля сообщений о деятельности главы государства на портале не было, а 30 июля было опубликовано поздравление королю Марокко.

Как сообщала "Страна", ранее Александр Лукашенко предложил руководить колхозом Мисс Беларусь.

Напомним также, что Лукашенко заявил о переломе мирового порядка и наступлении "Холодной и ледяной войны".

Ранее Лукашенко заявил, что "жестко сидит" на яйцах, мясе и рыбе.