Президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил с должности главу Черниговской областной государственной администрации Валерия Кулича. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Освободить Кулича Валерия Петровича с должности главы Черниговской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в тексте указа №218/2018 от 30 июля, опубликованном на сайте Петра Порошенко.

Кулич был назначен главой Черниговской ОГА в конце марта 2015 года. До назначения главой ОГА был избран народным депутатом Украины (фракция "Блок Петра Порошенко") по 205 избирательному округу (Черниговская обл.), однако в связи с назначением сложил депутатский мандат.

Как сообщала "Страна", в Киеве уволился издатель, покритиковавший Порошенко в Facebook.

Напомним также, что ранее Порошенко уволил советника, отвечавшего за отбор членов НАПК.

Ранее "Страна" писала, что Порошенко наградил орденом и уволил главу Донецкой ВГА Жебривского.