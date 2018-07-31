В Киеве группа молодых людей в балаклавах остановила городскую электричку и разрисовала вагоны. Об этом сообщает Киев оперативный на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел 30 июля около 21:20 между остановками "Сырец" и "Вышгородская".

"Некоторые люди внутри отравились парами краски, многих рвало, выйти не давали, бросались камнями, разбили голову одному мужчине. Забросали камнями кабину машинистов. В полицию обратились. Муж пришел домой кашляет, болит голова, дала ему "Энтеросгель", скорую пока не хочет вызывать, но я посмотрю по состоянию. Самое ужасное, что в вагоне были и женщины, и дети... Никому не давали выйти", - рассказала одна из свидетельниц нападения.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве мальчик умер от удара током на крыше вагона метро у станции "Берестейская".

Также мы сообщали, что поезд Киев - Бердянск протаранил легковушку и протащил ее по рельсам почти километр.