С 1 августа "Vodafone Украина" повысит тарифы для корпоративных абонентов в 1,5-2 раза, больше всего стоимость абонплаты вырастет для тех, кто пользовался самыми доступными тарифами.

Об этом оператор сообщает на своем официальном сайте.

"Уважаемые абонементы, обращаем ваше внимание, что с 1.08.2018 будут изменены условия обслуживания в архивных тарифных планах", - говорится в сообщении.



Так, мобильный оператор переведет корпоративных абонентов на новые тарифные планы, закрыв при этом 18 тарифных планов для корпоративных абонентов.

В частности оператор закрывает две линейки тарифов: "Офис 30+/50+/90+/150+", "Офис 10/20/30/40/50/80/90". Для абонентов этих тарифов цены вырастут более чем в 2 раза. Например, абонентам с тарифом "Офис 30+" придется платить 70 гривен, а абонентам с тарифов "Офис 50" - 110 гривен.

Также "Vodafone Украина" закроет тарифы "Смарт Офис 20/40/60/100/160/220" и "Смарт Офис 3G". Абонентам, которые пользовались недорогими тарифами "Смарт Офис 20/40/60". С 1 августа придется платить значительно больше: 40 грн, 70 грн и 120 грн соответственно.

Для абонентов с тарифами "Смарт Офис 100/160/220" цены вырастут в среднем на 75%.

Фото: business.mts.ua

Напоминаем, что ранее оператор закрыл свой самый доступный тариф RED XS и перевел всех абонентов на более дорогие RED XS+ или RED EXTRA.

Как сообщала "Страна", Vodafone запустил свою 4G-сеть в Украине с 1 июля.

Напомним также, что Vodafone могут выдавливать из Донецка из-за российского монополиста. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

Ранее "Страна" также писала, что "Vodafone" отказывается от CDMA-доступа к интернету.