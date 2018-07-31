Высланная из Нюрнберга две недели назад украинка Светлана К. может вернуться в Германию. Такое решение вынес административный суд Баварии. Об этом сообщает DW.

По словам адвоката украинки, Ульриха Шенвайса, разрешение на возвращение касается также мужа и девятилетней дочери Светланы.

Суд удовлетворил обжалование депортации потому, что Светлана, родом из Донецка, проходит обучение как сиделка за пожилыми людьми. Курс начался в 2016 году и длится до сих пор. Во время учебы Светлана показала результаты выше среднего.

Некоторое время в 2017 году семья Светланы находилась в приюте при христианской общине пастора Куно Гаука, который после высылки украинцев 18 июля из Германии прислал письмо федеральному министру внутренних дел Хорсту Зеегоферу с резкой критикой политики правительства в отношении мигрантов.

Ситуацию прокомментировали в социальной службе евангелической церкви Diakonie. Президент службы Михаэль Баммессель подчеркнул, что высылка из Германии мотивированных квалифицированных мигрантов граничит с "безумием", особенно при нехватке персонала для ухода за людьми, которые его требуют.

Как сообщала "Страна", в Германии пенсионер месяц ехал на лошадях, чтобы исполнить обещание внукам.

Напомним также, что в Германии мужчина пытался отравить детское питание в магазинах и требовал €10 млн.

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