В пятницу, 3 августа, болельщики станут свидетелями жаркого украинского класико. На НСК "Олимпийский" киевские динамовцы сыграют против донецкого "Шахтера".

Вчера, 30 июля, команда собралась на своей тренировочной базе в Конча-Заспе, чтобы начать плановую подготовку к матчу с "Шахтером", передает официальный сайт клуба.

Фото: fcdynamo.kiev.ua

После разминки начались игровые и тактические упражнения. Одержав три победы в трех стартовых матчах сезона без единого пропущенного мяча, "бело-синие" подходят к "украинскому классико" в отличном настроении и с уверенностью в собственных силах.

Все игроки здоровы и настроены на работу. В группу вернулся Николай Шапаренко, который пропустил матч во Львове из-за травмы, полученной в игре первого тура с "Ворсклой" - перелома носа. Правда, ближайший месяц Николаю придется тренироваться и играть исключительно в защитной маске на лице.

А в понедельник, 6 августа, "бело-синие" отправятся в Прагу, где во вторник встретятся со "Славией" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

Ранее "Страна" сообщала, что ФФУ дисквалифицировала Исмаили на два матча, но он может сыграть с "Динамо".