С 31 июля Канада начала собирать биометрические данные у всех просителей виз с украинским гражданством. Об этом напомнили в министерстве иммиграции Канады, сообщает Укринформ.

Биометрические данные (отпечатки пальцев и электронная фотография) отныне будут требоваться у просителей туристических виз, разрешений на работу, учебу и постоянное проживание в Канаде.

При этом биометрика будет собираться у каждого просителя лишь раз в 10 лет, независимо от продолжительности выданной визы.

Эти изменения влекут за собой подорожание на треть канадских виз, поскольку к консульскому сбору теперь добавляется еще и плата за сбор биометрических данных. Туристическая виза в Канаду, которая ранее с учетом всех комиссий обходилась заявителю в сумму около 140 канадских долларов, отныне будет стоить около 190 долл.

В министерстве отметили, что новые требования постепенно будут распространены на граждан всех государств, у которых нет безвизового режима поездок с Канадой. Ожидается, что до конца 2018 года новые правила Канады начнут действовать по всему миру.

Ранее "Страна" писала о том, что Аваков заявил, что биометрические загранпаспорта теперь будут вовремя выдавать всем, кроме жителей ЛДНР и Крыма.

Также мы сообщали, что СБУ раскрыла мошенников, которые снабжали террористов биометрикой.