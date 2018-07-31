Украинский Оскаровский комитет 1 августа начнет прием заявок на участие в национальном отборе фильма на премию Американской киноакадемии "Оскар". Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"Прием заявок будет проходить с 1 до 15 августа. В этот период Комитет будет проводить для кинематографистов консультации по представлению фильмов на рассмотрение", - говорится в сообщении.

С 16 по 28 августа состоится просмотр заявок Комитетом.

29 августа состоится заседание комитета и пресс-конференция, во время которой будет объявлен фильм-номинант на премию "Оскар" от Украины.

Госкино также напомнило, что в категории "Лучший фильм на иностранном языке" картина-номинант должна соответствовать следующим требованиям:

Это должен быть полнометражный игровой, документальный или анимационный фильм (не менее 40 минут), снятый за пределами Соединенных Штатов Америки.

Доминантным языком ленты не должен быть английский.

Фильм должен быть выпущен в коммерческий прокат в период с 1 октября 2017 по 30 сентября 2018 года. Прокат - продолжительностью не менее семи дней подряд.

До первоначального проката в кинотеатрах запрещается трансляция фильма-номинанта на телевидении или в Интернете и выпуск его на DVD, но разрешается предварительное участие в кинофестивалях.

Напомним, 91 церемония вручения премии "Оскар" за достижения в области кинематографа за 2018 состоится 24 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе.

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