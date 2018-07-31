Против экс-советника Макрона открыли второе дело за избиение на демонстрации
Французские прокуроры открыли новое расследование действий бывшего советника президента Франции по вопросам внутренней безопасности Александра Беналля.
Об этом сообщает AFP.
Двое молодых людей в возрасте 23 и 24 лет подали жалобу, в которой утверждают, что Александр Беналль и один из сотрудников службы безопасности Винсент Крас, жестоко обращались с ними в центральном парке Парижа.
По словам заявителей, это случилось за несколько часов до инцидента, во время которого Беналль избил двух демонстрантов во время первомайской демонстрации в Париже.
26-летний Беналль отверг новые обвинения, сказав, что он присутствовал на акциях протеста в качестве "наблюдателя". "Вы можете отчетливо видеть, у меня нет шлема, повязки или радио", - сказал он.
Адвокат истца Грегори Сен-Мишель сказал, что Беналль, Крас и полицейский, который был с ними, идентифицируются на видео.
Сен-Мишель сказал, что один из мужчин схватил смартфон женщины-истца и стер видео, на котором она фиксировала их действия, но она смогла восстановить кадры с помощью специальной программы.
Напомним, Беналля уволили и взяли под стражу после обнародования видео с первомайской демонстрации в Париже, на котором видно, как он бьет одного из демонстрантов. Его обвиняют в превышении полномочий и насильственных действиях.
Полицейские, которые также являются фигурантами дела, тоже находятся под стражей, потому что они изъяли записи с камер наблюдения и передали их Беналлю.
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