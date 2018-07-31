Французские прокуроры открыли новое расследование действий бывшего советника президента Франции по вопросам внутренней безопасности Александра Беналля.

Об этом сообщает AFP.

Двое молодых людей в возрасте 23 и 24 лет подали жалобу, в которой утверждают, что Александр Беналль и один из сотрудников службы безопасности Винсент Крас, жестоко обращались с ними в центральном парке Парижа.

По словам заявителей, это случилось за несколько часов до инцидента, во время которого Беналль избил двух демонстрантов во время первомайской демонстрации в Париже.

26-летний Беналль отверг новые обвинения, сказав, что он присутствовал на акциях протеста в качестве "наблюдателя". "Вы можете отчетливо видеть, у меня нет шлема, повязки или радио", - сказал он.

Адвокат истца Грегори Сен-Мишель сказал, что Беналль, Крас и полицейский, который был с ними, идентифицируются на видео.

Сен-Мишель сказал, что один из мужчин схватил смартфон женщины-истца и стер видео, на котором она фиксировала их действия, но она смогла восстановить кадры с помощью специальной программы.

Напомним, Беналля уволили и взяли под стражу после обнародования видео с первомайской демонстрации в Париже, на котором видно, как он бьет одного из демонстрантов. Его обвиняют в превышении полномочий и насильственных действиях.

Полицейские, которые также являются фигурантами дела, тоже находятся под стражей, потому что они изъяли записи с камер наблюдения и передали их Беналлю.

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