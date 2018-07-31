Уроженец Закарпатья за 100 тысяч гривен продал своего 7-месячного сына. Об этом резонансном происшествии на своей странице в соцсети Facebook написал первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин. По его словам, полиция задержала злоумышленника и его помощников 30 июля.

"Во Всемирный день противодействия торговле людьми оперативники территориальных подразделений Национальной полиции Украины задержали 27-летнего уроженца Закарпатской области, который за 100 тысяч гривен продал своего 7-месячного сына", - написал в соцсети Аброськин.

Фото: facebook.com

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