Через месяц с небольшим, в период с 5 по 14 сентября, в Умань прибудут десятки тысяч паломников для празднования иудейского Нового года.

Глава ГСЧС Николай Чечеткин заверил посла Израиля в Украине Элиава Белоцерковского, что его ведомство примет все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность паломникам-хасидам во время празднования Рош ха-Шана - Нового года по Иудейскому календарю, передает пресс-служба ГСЧС.

"Так, ГСЧС совместно с местными органами власти, Национальной полицией, Службой безопасности Украины разработан комплекс мер взаимодействия на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров, событий, а также план реагирования. В частности, в период проведения мероприятий весь Черкасский гарнизон будет находиться в усиленном режиме готовности. С 5 по 14 сентября в Умани будет развернут сводный отряд в составе 110 человек личного состава и 22 единиц пожарно-спасательной техники, водолазное отделение, химическая и пиротехническая группы", - заявил Николай Чечеткин.

Кроме того, традиционно в местах массового пребывания паломников круглосуточно будут дежурить спасатели. Чтобы предотвратить возникновение пожаров и других чрезвычайных событий, была также проведена проверка противопожарного и техногенного состояния объектов, где прогнозируется большое скопление людей: в частности здания над захоронением раби Нахмана, синагоги и учебного центра. Также в Умани будет дежурить медицинский вертолет.

"В общем, силы и средства ГСЧС готовы гарантировать пожарную безопасность брацлавских хасидов во время празднования Рош ха-Шана", - уточнили в ГСЧС.

В свою очередь, Элиав Белоцерковский заметил, что мероприятие, которое ежегодно собирает в Умани паломников из разных стран, является крупнейшим в мире мероприятием за пределами Израиля.

"Стабильность наших отношений подтверждается нашим плодотворным многолетним сотрудничеством. Самолеты, которые вы отправили на помощь Государству Израиль для ликвидации пожаров в 2016 году, а также обеспечение безопасности во время ежегодных паломничеств - дают уверенность, что у вас есть достаточно опыта для решения проблем, которые могут возникнуть в этом году", - подчеркнул он.

Ранее "Страна" сообщала, как хасиды празднуют в Умани еврейский новый год.

Также мы рассказывали, что в МВД подсчитали сколько хасидов посетили Умань в 2017 году, чтобы отметить иудейский Новый год.