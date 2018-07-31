В Киевском метрополитене сегодня, 31 июля, последний день, когда можно обменять синие жетоны на зеленые без доплаты. Об этом идет речь в сообщении пресс-службы киевского метрополитена в соцсети Facebook.

Фото: facebook.com

В метрополитене напомнили, что во вторник, 31 июля, последний день, когда можно без доплаты обменять синие жетоны на зеленые.

"С 1 августа обмен будет проводиться только в сервисных центрах с доплатой", - говорится в сообщении метрополитена.

Отметим, сервисные центры киевского метрополитена находятся по следующим адресам:

ст. м. "Майдан Независимости"

ст. м. "Дорогожичи"

ст. м. "Политехнический институт"

ст. м. "Дарница" (вестибюль №2, со стороны центра города).

Сервис-центры метро Киева работают ежедневно с 8:00 до 19:00. Перерыв на обед - 12:00-12:30. Обмен жетонов с доплатой будет проводиться с 1 по 31 августа 2018 года.

Ранее "Страна" писала о том, что после подорожания проезда в общественном транспорте Киева, в столичных маршрутках начали поднимать цены.

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