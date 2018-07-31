Вылетевший из Львова в Египет самолет аварийно сел в Киеве из-за стаи птиц
Вчера, 30 июля, в Киеве едва не произошла авиакатастрофа. Авиалайнер рейса PS 5265 Львов - Шарм-эль-Шейх (Египет), который выполнялся компанией МАУ, совершил аварийную посадку в международном аэропорту "Борисполь".
Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель ОО "Варта-1" Игорь Зинкевич.
Фото: facebook.com
В сообщении говорится о том, что аварийную посадку в Киеве самолет сделал после попадания птицы в двигатель.
"Пока не известно, когда будет следующий самолет из Киева", - пишет Зинкевич.
Другой пользователь соцсетей Алексей Башкирцев рассказал в cвоем Faceвook детали ЧП.
"Те моменты когда говорят "Выжили". Спасибо команде МАУ за жизнь. История проста: на взлете рейса Львов - Шарм, в левый двигатель врезается стая птиц и самолет не может набрать высоту и вот-вот коснется земли вперед носом, но набор высоты продолжается, пилот дрожащим голосом предлагает... "всем успокоится", набор высоты продолжается с креном в один бок. Сесть невозможно - самолет полон горючего, и начинается "самая долгая дорога над Украиной". 4,5 часов кружится на одном месте спаливая горючее, и заказывая полосу аварийной посадки в Киеве. Молитвы, успокоение стюардессами людей и сеееели в Киеве! Цените каждое мгновение жизни друзья, так как жизнь могут прервать просто "птички")))) Смеюсь...", - написал Алексей Башкирцев.
Фото: Facebook
Ранее "Страна" писала о том, что в аэропорту "Киев" начали разбирать самолет, который чуть не разбился при аварийной посадке.
Также мы сообщали, что появилось видео аварийной посадки Ил-38, который сел без шасси в аэропорту Подмосковья.