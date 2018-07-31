Вчера, 30 июля, в Киеве едва не произошла авиакатастрофа. Авиалайнер рейса PS 5265 Львов - Шарм-эль-Шейх (Египет), который выполнялся компанией МАУ, совершил аварийную посадку в международном аэропорту "Борисполь".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель ОО "Варта-1" Игорь Зинкевич.

Фото: facebook.com

В сообщении говорится о том, что аварийную посадку в Киеве самолет сделал после попадания птицы в двигатель.

"Пока не известно, когда будет следующий самолет из Киева", - пишет Зинкевич.

Другой пользователь соцсетей Алексей Башкирцев рассказал в cвоем Faceвook детали ЧП.

"Те моменты когда говорят "Выжили". Спасибо команде МАУ за жизнь. История проста: на взлете рейса Львов - Шарм, в левый двигатель врезается стая птиц и самолет не может набрать высоту и вот-вот коснется земли вперед носом, но набор высоты продолжается, пилот дрожащим голосом предлагает... "всем успокоится", набор высоты продолжается с креном в один бок. Сесть невозможно - самолет полон горючего, и начинается "самая долгая дорога над Украиной". 4,5 часов кружится на одном месте спаливая горючее, и заказывая полосу аварийной посадки в Киеве. Молитвы, успокоение стюардессами людей и сеееели в Киеве! Цените каждое мгновение жизни друзья, так как жизнь могут прервать просто "птички")))) Смеюсь...", - написал Алексей Башкирцев.

Фото: Facebook

Ранее "Страна" писала о том, что в аэропорту "Киев" начали разбирать самолет, который чуть не разбился при аварийной посадке.

Также мы сообщали, что появилось видео аварийной посадки Ил-38, который сел без шасси в аэропорту Подмосковья.