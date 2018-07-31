Сегодня, 31 июля, в Киеве неизвестные сообщили о минировании здания телевизионного канала "Интер".

Как стало известно "Стране" от собственных источников, звонок в полицию поступил около 07.00. Аноним сообщил, что в здании канала заложена взрывчатка. На место чрезвычайного происшествия уже прибыли взрывотехники и полицейские со служебными собаками. Они начали осмотр здания по адресу улица Дмитриевская, 30. Сотрудников пока не пускают на рабочие места.

Напомним, ранее канал "Интер" минировали 27 июля. перед Крестным ходом, посвященным Крещению Руси.

Ранее "Страна" сообщала, что "Интер" отчитался о рекордном количестве зрителей Крестного хода.

Также мы рассказывали, что бой Усика на "Интере" стал самой популярной программой за последние пять лет.