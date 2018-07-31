На фоне растущего напряжения в ирано-американских отношениях, президент США Дональд Трамп заявил, что готов к встрече с руководством Ирана. Он также отметил, что для встречи не существует "никаких предварительных условий", передает CNN.

Об этом Трамп заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Белом доме.

Фото: CNN

"Я, конечно, встречусь с Ираном, если они захотят встретиться. Я верю, что они, вероятно, в конечном итоге захотят встретиться. Я готов встретиться, когда они пожелают", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что для возможной встречи не существует "никаких предварительных условий".

В то же время президент США заметил, что пока неизвестно, готова ли ко встрече иранская сторона.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп заявил, что Евросоюз готов построить 11 терминалов для сжиженного газа из Америки.

Также мы рассказывали, что администрация Трампа поддержала Россию в ВТО.