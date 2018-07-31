В Харьковском Национальном университете внутренних дел назначили проверку по факту публикации студентом вуза видео убийства летучей мыши.
Об этом пишет издание NewsRoom.
Скандал разгорелся в минувшие выходные, когда пользователь соцсети с ником sladkiy_plombir на своей странице в Instagram выложил запись, на которой он сначала якобы пытается спасти животное, а после давит его ногой со словами: "Придумал, как ей помочь".
После того, как его пост был замечен другими пользователями соцсетей и об этом написали СМИ молодой человек закрыл или же удалил все свои страницы в соцсетях.
Однако изданию удалось выяснить, что автор видео - студент третьего курса ХНУВД Карим Абахаму. Эту информацию подтвердили в вузе. Как выяснилось, парень является контрактником и обучается на специальности "Правоохранительная деятельность". После окончания университета он сможет работать "в органах МВД и судебной власти, банковских, финансовых и юридических учреждениях".
Фото: Insagram sladkiy_plombir
"Руководством вуза назначена проверка, по итогам которой будет принято решение, в том числе - о продолжении его обучения. Сколько она будет продолжаться - сказать сложно, так как студенты находятся на каникулах. С парнем связались и попросили прибыть в расположение вуза", - сообщил декан факультета №6 Олег Синегубов.
По его словам, ранее студент не был замечен в каких-либо противоправных действиях, преподавателями вуза он характеризуется посредственно.
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