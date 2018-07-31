США стали на сторону России в знаковом разбирательстве во Всемирной торговой организации (ВТО) в отношении украинского транзита. Об этом сообщает Politico.

Как отмечают эксперты, решение панели ВТО, которое ожидается в этом году, может иметь последствия для ряда дел против США из-за применения Трампом пошлин на сталь и алюминий, ведь касается права организации выносить решение касательно ограничений, введенных из соображений национальной безопасности.

Дело против России касается совсем другого вопроса, а именно транзитных ограничений, которые Москва наложила на Киев в январе 2016 года, отрезав украинских экспортеров от ключевых рынков в центральной Азии и на Кавказе. И хотя США поддерживают Украину в территориальном конфликте с РФ, и Вашингтон, и Москва настаивают, что ВТО не имеет права рассматривать украинское дело в отношении транзитных ограничений.

РФ заявляет, что ввела ограничения, руководствуясь статьей 21 Общего соглашения о тарифах и торговле, которое позволяет членам ВТО прибегать к действиям, которые нарушают их обязательства в организации, руководствуясь соображениями национальной безопасности.

Правительство США утверждает, что "спор, который касается безопасности, имеет политический характер и потому лежит за пределами компетенции ВТО". Этот же аргумент администрация Трампа использует для оправдания введенных этой весной тарифов на сталь и алюминий.

Другие члены ВТО, в частности Канада, настаивают на том, что страны должны как минимум аргументировать, почему они применяют статью 21.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп заявил, что Евросоюз готов построить 11 терминалов для сжиженного газа из Америки.

Также мы рассказывали, что в Европе обсудят транзит газа из России через Украину только осенью.