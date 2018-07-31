Председательствующий по делу о государственной измене Виктора Януковича судья Владислав Девятко прошел процедуру квалификационной оценки и соответствует занимаемой должности.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

"Судья Оболонского районного суда Девятко Владислав Владимирович по результатам квалификационного оценивания набрал 756,875 балла. Судья признан соответствующим занимаемой должности", - рассказали в ВККС.

Для получения положительного вердикта судья должен набрать более 670 баллов. Квалификационное оценивание судей проводится в соответствии с законом Украины о судоустройстве и статусе судей, который вступил в силу в июле 2016 года.

Ранее "Страна" сообщала, что судебные дебаты по делу о госизмене Януковича перенесли из-за неявки адвокатов.