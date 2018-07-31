На границе с аннексированым Крымом ФСБ задержала гражданина Украины, который пытался пройти на территорию полуострова с боеприпасами в своем рюкзаке.

Об этом передает Gazeta.

Задержанный мужчина следовал в Крым через пешеходный пропускной пункт "Джанкой". В его рюкзаке пограничники нашли 11 патронов калибра 5,56 мм к американскому карабину Weatherby.

"Пограничники, применив технические средства пограничного контроля, выявили 11 единиц боеприпасов. Указанные предметы находились в рюкзаке среди личных вещей жителя города Мелитополя", - заявили в пресс-службе крымского упралвения ФСБ.

Отмечается, что мужчина не заявлял о патронах во время пересечения государственной границы. По сообщениям представителей ведомства, патроны изъяты и направлены на экспертизу.

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