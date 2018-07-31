После переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз готов построить 9 - 11 терминалов для приема сжиженного газа из Америки.

Видео пресс-конференции опубликовал канал CBS News.

Видео: CBS News

"Мы уже обсуждали с властями Евросоюза вопрос о строительстве в Европе 9-11 портов, которые будут принимать сжиженный газ из США", - сказал Дональд Трамп.

Джузеппе Конте при этом отметил, что обсуждал с американским президентом строительство Трансадриатического трубопровода, который будет обеспечивать поставки газа в Италию и страны южной Европы.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп пригрозил остановить работу правительства США из-за приезда "великолепных людей".

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