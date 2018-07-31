Звездный новичок "Ювентуса" Криштиану Роналду вчера, 30 июля, вышел из отпуска после ЧМ-2018 и прибыл в расположение своего нового клуба.

33-летний форвард сборной Португалии прошел тесты на физподготовку, в ходе которых тренеры определили план работы на ближайшие дни, передает официальный сайт клуба.

Вместе с Роналду в расположение команды вернулись Бетанкур, Дуглас Коста, Дибала, Игуаин и Куадрадо.

КриРо проходит тесты в тренажерном зале, фото: juventus.com

Криштиану Роналду тепло приняли в команде. Он тренировался в зале вместе с игроками, которые участвовали в плей-офф ЧМ и также вышли из отпуска позже остальных.

Напомним, Роналду перешел в "Ювентус" из "Реала" этим летом.

Трансфер оценивается в 112 миллионов евро. Португалец заключил контракт на 4 года. Его зарплата в Италии составит 31 миллион евро в год.