Кенгуру взяли в осаду столицу Австралии
Австралийская столица Канберра подверглась массовому нашествию тысяч кенгуру. Биологи объясняют это дефицитом пропитания в традиционных местах обитания сумчатых животных.
Об этом передает CNN.
В соцсетях появились фото, как животные расположились возле домов, на спортплощадках и передвигаются по улицам.
Фото: Twitter
Городские власти уже выступили с предупреждением о том, чтобы люди держались от животных подальше.
"Узнайте, где ближайшая от вас группа кенгуру и избегайте ее. Также будьте особенно осторожны в периоды сумерек и рассвета", - заявил директор службы парков и охраны окружающей среды Даниэль Иглесиас.
Дело в том, что кенгуру выходят на поиски пропитания на расвете и в сумерки - а это часы пик в Канберре. Поэтому есть реальная угроза, что многие кенгуру могут быть сбиты автомобилями.
Ранее "Страна" сообщала, что в Австралии прыгающие кенгуру запутывают беспилотные автомобили.
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