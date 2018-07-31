Австралийская столица Канберра подверглась массовому нашествию тысяч кенгуру. Биологи объясняют это дефицитом пропитания в традиционных местах обитания сумчатых животных.

Об этом передает CNN.

В соцсетях появились фото, как животные расположились возле домов, на спортплощадках и передвигаются по улицам.

Фото: Twitter

Городские власти уже выступили с предупреждением о том, чтобы люди держались от животных подальше.

"Узнайте, где ближайшая от вас группа кенгуру и избегайте ее. Также будьте особенно осторожны в периоды сумерек и рассвета", - заявил директор службы парков и охраны окружающей среды Даниэль Иглесиас.

Дело в том, что кенгуру выходят на поиски пропитания на расвете и в сумерки - а это часы пик в Канберре. Поэтому есть реальная угроза, что многие кенгуру могут быть сбиты автомобилями.

Ранее "Страна" сообщала, что в Австралии прыгающие кенгуру запутывают беспилотные автомобили.

Также мы рассказывали, что в Австралии кенгуру перепрыгнул велосипедиста на гонке.