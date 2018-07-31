В Москве произошла страшная бытовая трагедия. Здесь три сестры Хачатурян убили собственного отца. Девушки нанесли ему больше тридцати ударов ножом.

Об этом сообщает в Facebook TOKmedia.

На допросе в полиции девушки сказали, что таким образом они защищались. Соседи утверждают, что отец был настоящим тираном и издевался над дочерьми.

После задержания девушек следствие ужесточило им обвинение, заявила пресс-секретарь Останкинского суда Анны Селивановой.

"Согласно представленным в суд материалам, им вменяется пункт "ж" части 2 статьи 105 УК ("убийство в составе группы лиц"), - сказала Селиванова.

Ранее Останкинский суд Москвы продлил на 72 часа срок задержания 18-летней Кристины Хачатурян.

До этого суд на 72 часа продлил срок задержания 17-летней Марии Хачатурян и 19-летней Ангелины Хачатурян по делу об убийстве отца.

Девушки признали свою вину в ходе допроса - они заявили, что мужчина долгое время причинял им моральные страдания.

Ранее "Страна" сообщала, что появились подробности жестокого убийства призера Олимпиады.

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