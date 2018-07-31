Заместитель главы фракции Блок Петра Порошенко Сергей Березенко заявил, что в БПП собираются начинать избирательную кампанию и уже заработал избирательный штаб.

Об этом он сказал в интервью "Главком".

"Мы только собираемся начинать кампанию, так как сейчас сконцентрированы на другом. Прежде всего, речь идет о получении нашей церковью автокефалии. Я считаю, что это сегодня важнее для всей нации", - отметил Березенко.

Он сообщил, что на сегодня уже заработал штаб. "Я не хочу раскрывать деталей, думаю, что скоро вы сами увидите активные действия", - отметил нардеп. При этом Березенко не сказал, кто будет руководителем штаба.

"Честно говоря, мы пока не определились с кандидатурой, но точно все до одного фигуранта наших штабов, начиная с 2014 года, будут участвовать в этом процессе. Просто каждый будет иметь свой отрезок работы", - заявил заместитель главы фракции БПП.

На вопрос "Можно ли сказать, что руководителем штаба Петра Порошенко является Петр Порошенко?" Березенко ответил: "Можно сказать, что Петр Порошенко является кандидатом в президенты в своем штабе. Возможно, чуть больше, чем просто кандидатом. Потому окончательные и базовые решения не могут принимать без его участия". Также он отметил, что руководитель избирательной кампании БПП Игорь Гринев - "это мощный социолог, аналитик и стратег".

"Есть разница между руководителем кампании и руководителем штаба. Штаб - это как войско, это исключительно тактика. А кампания - это планирование и стратегия. Господин Грынив как раз и является классическим руководителем кампании", - сказал Березенко.

Также нардеп добавил, что по своим исследованиям БПП по рейтингам кандидатов следующих президентских выборов в Украине, Порошенко "сейчас занимает первое место, но разница между кандидатами находится в пределах погрешности".

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