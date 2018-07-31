Власти Малайзии опубликовали отчет о расследовании катастрофы самолета Boeing 777 (рейс MH370), пропавшего в марте 2014 года во время перелета из Куала-Лумпура в Пекин. Доклад представил руководитель следственной группы Ко Су Чон, пишет в понедельник, 30 июля, новостное агентство Вloomberg.

По словам эксперта, его коллегам так и не удалось выяснить причины исчезновения лайнера, которые "могут быть установлены только в случае обнаружения обломков".

Согласно собранной информации, перед исчезновением самолет резко взял курс назад. Разворот осуществлялся в ручном управлении – автопилот в это время был отключен.

С этими выводами согласились все участники расследования, которые полагают, что этот разворот и дальнейшее движение самолета не были следствием технических неполадок. Они склоняются к версии о постороннем вмешательстве в процесс пилотирования.

Впрочем, есть факты, опровергающие данную гипотезу: ответственность за трагедию не взяла на себя ни одна действующая группировка, отмечает эксперт, слова которого приводит британская газета The Guardian.

Эксперты полагают, что не исключена также версия о виновности пилотов самолета. Аудиозаписи переговоров с диспетчерами свидетельствуют о том, что перед исчезновением самолета летчики были спокойны – психологи не смогли обнаружить в их речи признаков стресса, естественного в случае возникновения нештатной ситуации на борту.

Самолет Boeing 777 (рейс MH370) авиакомпании Malaysia Airlines, на борту которого находились 239 человек, пропал с радаров в ночь на 8 марта 2014 года. Предположительно, лайнер сделал крутой поворот и полетел на юг в сторону Индийского океана, где затем разбился.

Поиск обломков пропавшего судна вели власти Австралии, Малайзии и Китая. В ходе исследования 120 тысяч квадратных километров было найдено несколько обломков, которые, по словам экспертов, могли принадлежать рухнувшему самолету.

В ноябре 2016 года Австралийское бюро безопасности на транспорте (Australian Transport Safety Bureau, ATSB) представило доклад, посвященный расследованию авиакатастрофы.

Эксперты подтвердили ранее выдвинутую версию неуправляемого падения самолета в океан с большой высоты после того, как у него закончилось топливо.

В начале 2017 года власти Австралии, Малайзии и Китая официально объявили об окончании операции по поиску лайнера, однако затем найти его вызвалась частная компания Ocean Infinity. В мае 2018 года было объявлено об окончательном прекращении поисковой операции.

Как сообщала "Cтрана", ранее в Черногории экстренно сел самолет c российской группой Serebrо.

Мы писали, что австралиец нашел пропавший малайзийский Boeing на Google-картах.

Ранее ученые приблизились к разгадке исчезновения знаменитой летчицы Амелии Эрхарт.