Позиции президента США Дональда Трампа по распределению оборонных расходов стран - участниц НАТО и возможному возвращению России в Группу семи и возобновлению формата “восьмерки” (G8) являются “абсолютно резонными”. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время совместной с Трампом пресс-конференции в Белом доме.

"Я лично разделяю (эти позиции). Честно говоря, он выразил позицию и необходимость восстановить равновесие в расходах (НАТО), которые традиционно очень непропорциональные, это абсолютно резонные позиции", - отметил он.

В Италии также считают, что диалог между Вашингтоном и Москвой имеет фундаментальное значение для достижения глобальной стабильности и безопасности, Рим и сам заинтересован в таком диалоге.

"Что касается России, Италия заинтересована в диалоге с Россией. И Италия также считает, что диалог между США и РФ является фундаментальным для того, чтобы добиться положительных результатов в глобальной перспективе с точки зрения стабильности и безопасности", - сказал он.

Конте, равно как и Трамп, активно выступает за взаимодействие с Россией, несмотря на регулярную критику со стороны либерально настроенных политических сил и прессы. После саммита G7 в июне Конте, в частности, выступил за возврат к формату G8 с участием России. По его словам, это было бы "в интересах каждого".

Как сообщала "Cтрана", ранее в МИД Италии заявили, что не признают аннексию Крыма.

Мы писали, что означает выпад министра Сальвини в сторону Украины.

Ранее Украина вызвала посла Италии после заявлений главы МВД о Крыме и Майдане.