Появилось видео момента ДТП на улице Сырецкой, 31 мотоцикла Honda и легковушки Lada.

Информацию уточнил Киев оперативный.

"По информации от самих участников события, оба двигались в одном направлении. Затем водитель легкового автомобиля резко сманеврировал, потому что ему нужно было повернуть налево, в гаражный кооператив, а пилот Honda не успел отреагировать. Он пытался объехать слева авто, в результате чего и произошло столкновение. К сожалению, без травм не обошлось - пилот мотоцикла травмировал ногу," - говориться в сообщении.

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