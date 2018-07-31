В курортной Затоке, что расположена в Одесской области, 43-летний житель Винницкой области во время ссоры нанес своему оппоненту побои, от которых тот скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Полицейские сообщают, что тело мужчины без признаков жизни было обнаружено возле одной из баз отдыха.

Личность погибшего установили на месте. Им оказался 34-летний житель Днепропетровской области. Накануне между ним и еще одним отдыхающим возле развлекательного заведения произошел конфликт.

Во время ссоры 43-летний мужчина нанес несколько ударов потерпевшему, от которых последний упал на землю и потерял сознание.

После этого правонарушитель сел в машину и уехал с места происшествия.

Работники скорой медицинской помощи, прибывшие на место, констатировали смерть пострадавшего. Уже через несколько часов сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Мужчина как раз собирался возвращаться с отдыха домой.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

"По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет", - отметили в полиции.

Как сообщала "Страна", ранее в курортной Затоке из-за телефонного террориста пришлось эвакуировать целую базу отдыха.

Также "Страна" писала, как в Затоке ударили ножом и обокрали спасателя на пляже.

Ранее также здесь же пьяный дебошир устроил стрельбу в баре.