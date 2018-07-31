Зоологи выяснили, что собаки чувствуют переживания своих хозяев. Например, если животные видят, что хозяин плачет в другой комнате, они спешат попасть туда. Об этом сообщает журнал Learning and Behavior.

Известно, что собаки умеют различать эмоции человека. Животные не останутся равнодушными к плачущим людям. Они также впадают в стрессовое состояние, когда слышат детский плач.

Тем не менее, ученым до сих пор не было известно, станут ли собаки активнее помогать человеку, если понимают, что он испытывает страдания.

Чтобы выяснить это, зоологи под руководством Эмили Сэнфорд из Колледжа Макалестера провели эксперимент с участием 34 собак (21 самец, 13 самок) в возрасте от 1,5 до 12 лет.

Половину группы составляли специально обученные собаки-терапевты, а вторую половину - обычные домашние животные. В исследовании участвовали разные породы, включая золотистых ретриверов, корги, мопсов и дворняг.

Во время эксперимента собак, поделенных на две группы, запускали в специальную комнату, откуда они могли видеть своего хозяина, находящегося за прозрачной дверью.

Человек либо говорил каждые 15 секунд взволнованным тоном "Помогите!" и изображал плач в перерывах, либо произносил ту же фразу спокойным тоном, в промежутках напевая колыбельную "Twinkle, Twinkle, Little Star" (контрольный тест).

Согласно гипотезе зоологов, собаки, которые видели, что их владелец плачет, должны были чаще открывать дверь.

В ходе исследования уровень стресса у животных отслеживался по их поведению и сердечному ритму. После был проведен дополнительный эксперимент, определяющий эмоциональную связь собак с хозяевами.

Около половины собак открыли дверь, когда увидели своих владельцев. Собаки открывали дверь в три раза быстрее, когда слышали плач. Чем сильнее была эмоциональная связь животных с владельцами, тем больше они спешили.

Скорость, с которой собаки открывали дверь в комнату, где находились их хозяева, показывает, что животные чувствительны к эмоциональному состоянию человека, считают авторы.

Эксперимент указывает и на то, что человеческий страх может управлять вниманием собаки и даже придавать срочность их действиям.

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