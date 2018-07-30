В Киеве возле станции метро "Берестейская" от удара током на железной дороге умер ребенок. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил корреспондент.

"Как сообщил очевидец смертельного инцидента, компания из четырех мальчиков приблизительного десяти лет играла неподалеку вагонов. Один из них решил залезть на крышу вагона и пройтись до конца, но его ударило током, тело вспыхнуло и упало вниз, где задымилось", - отметила корреспондент.

Сейчас на месте происшествия с детьми работают правоохранители и медики. Место огородили специальной полосой.

Детали происшествия расследуются.

Как сообщала "Cтрана", под Киевом подросток, делая селфи на железнодороржном мосту, получил удар током в 10 тысяч вольт и умер в больнице.

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