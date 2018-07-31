Экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт заработал в Украине в качестве политического консультанта более $60 млн.

Об этом говорится в заявлении спецпрокурора США Роберта Мюллера, с которым корреспондент ТАСС в понедельник ознакомился в электронном архиве суда в Александрии (штат Вирджиния).

"Правительство США [в лице спецпрокурора и его команды] собирается доказать, что Манафорт заработал более $60 млн во время работы в Украине и не указал значительную долю в своей налоговой декларации", - отмечается в документе.

Мюллер также выступил против просьбы адвокатов экс-руководителя предвыборного штаба ограничить доступ жюри присяжных к ряду документов по делу своего подзащитного, в частности к фотографиям экс-президента Украины Виктора Януковича. Как отмечает защита Манафорта, 474 страницы документов, в том числе фотографии, - это "не относящиеся к делу, создающие предубеждения, требующие необоснованно значительных затрат времени доказательства", которые будут лишь препятствовать судебному разбирательству, которое начнется в Александрии 31 июля.



Спецпрокурор считает, что эти документы показывают "каким именно образом Манафорт работал в Украине", в том числе и на президентских выборах в 2010 году и на парламентских выборах в 2012 году.

Напомним, 69-летний Манафорт выступает в качестве ответчика по двум судебным разбирательствам - в Александрии и в округе Колумбия. В Вирджинии его обвиняют в сокрытии иностранных банковских счетов, махинациях со своими подоходными налогами, в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, в том числе во время работы в Украине. Если Манафорт будет признан виновным по всем пунктам обвинения, то ему теоретически грозит около 270 лет тюремного заключения, однако Мюллер просит отправить его за решетку на срок до 5 лет.

В столице экс-помощника Трампа обвиняют в "сговоре против США", "отмывании" более $30 млн, даче ложных показаний, несоблюдении законов о раскрытии информации о лоббировании интересов Украины и работы в качестве незарегистрированного иностранного агента. Своей вины Манафорт не признает. Его адвокаты ранее заявили, что не хотят объединять эти два дела, хотя пункты обвинительных заключений во многом дублируют друг друга.

При этом дело против Манафорта было начато в рамках расследования российского вмешательства в американские выборы, однако обвинения, которые ему предъявляются, никакого отношения к данной теме не имеют.

Как сообщала "Cтрана", Манафорт в 2005 году советовал Ахметову избавиться от Януковича.

Мы писали, что Манафорт советовал Януковичу развивать тему антисемитизма "оранжевых".

Также опубликованы черно-белые фото Януковича из дела Манафорта.