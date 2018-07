Американское космическое агентство NASA опубликовала видеоработы лучших проектов жилья для жизни на Марсе. Дома изготовят методом 3D-печати из местных материалов. Об этом сообщается на сайте аэрокосмического агентства.

5 команд-финалистов поделят между собой 100 тысяч долларов.

Агентство сделать упор на аддитивные технологии, потому что доставка стройматериалов с Земли обойдется слишком дорого.

Создание жилых модулей из лунного или марсианского грунта (реголита), могло бы решить множество проблем.

Участники моделировали здания в виртуальном пространстве. В финале они должны будут построить уменьшенную модель (1:3) жилого модуля.

В число финалистов вошли пять команд из США - Team Zopherus of Rogers из штата Арканзас, AI. SpaceFactory и SEArch+/Apis Cor из Нью-Йорка, Kahn-Yates of Jackson из Миссисипи и Northwestern University of Evanston из Иллинойса. Программа, в которой участники делали виртуальную модель космического жилья, требовала настройки большого количества параметров. Иными словами, команды не просто должны были создать красивое здание, но и удостовериться, что толщина стен, отопление, герметизация и другие элементы действительно смогут выдержать марсианские условия.

На видео ниже можно ознакомиться с проектами.

1. Команда из штата Арканзас предложила использовать подвижный спускаемый принтер

2. Нью-Йоркская команда AI. SpaceFactory считает, что наиболее удачным решением будет жилье цилиндрической формы

3. Команда из Миссисипи представила жилой модуль с полупрозрачными вставками, которые будут пропускать солнечный свет

4. Жилье, представленное командой Нью-Йорка, 4 место

5. Северо-Западный университет Эванстона Иллинойса, 5 место

