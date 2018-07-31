Специалисты Госпродпотребслужбы в Запорожской области выявили нарушения законодательства в сфере защиты потребителей со стороны работников детского оздоровительного учреждения "Волна", передает УНН со ссылкой на данные пресс-службы управления.

В частности, специалисты зафиксировали такие нарушения как недовес продукции. Так, согласно заявленного меню на завтрак каждый ребенок должен получить порцию весом 380 г, но получили только 180 г.

"... порции указанные в меню на завтрак в 2-2,5 раза отличались от заявленных в меню, а именно: колбаса п/к (1/100 г) в количестве 10 порций фактический вес составлял 171 г при норме 500 г; масло сливочное (1/100 г) в количестве 10 порций фактический вес составлял 60 г при норме 150 г; сыр (1/100 г) в количестве 10 порций фактический вес составляла 88 г при норме 150 г; икра кабачковая (1/100 г ) в количестве 10 порций фактический вес составлял 384 г при норме 1000 г; макароны (1/200 г) в количестве 10 порций фактический вес составлял 1099 г при норме 2000 г. Общая стоимость по пяти блюдам на десяти порциях составила 89 грн 68 коп.", - рассказали специалисты.

За данное нарушение повара заведения будут привлечены к административной ответственности, сообщили в управлении.

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