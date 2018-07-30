Подразделения армейской авиации Вооруженных сил Украины провели учения на побережье Азовского моря вблизи Мариуполя "по отражению нападения вероятного противника". Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил в Facebook.

"На прошлой неделе в течение двух дней вблизи Мариуполя подготовку повышали авиационные наводчики армейской авиации, которые наводили на морские цели боевые и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8", - говорится в сообщении на странице пресс-центра.

В конце мая ВСУ также провели с подразделениями, входящими в состав ООС, учения по вызову боевой авиации для оказания огневой поддержки в ходе боя с целью повышения слаженности при поддержке авиацией действий общевойсковых частей.

Как сообщала "Страна", штаб ООС констатирует снижение интенсивности боев на луганском направлении.

Напомним также, что Украина попросит Запад наказать Россию из-за проверок на Азовском море.

Также "Страна" писала, как украинский адмирал предложил заминировать Азовское море.