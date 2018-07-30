Участниц группы Pussy Riot вместе с издателем "Медиазоны" Петром Верзиловым задержали на выходе из российского спецприемника, где они отбывали арест за попытку сорвать матч ЧМ-2018 акцией "Милиционер вступает в игру".

Об этом сообщает издатель "Медиазоны" в Twitter.

По словам Верзилова, трех других участников акции - Веронику Никульшину, Ольгу Пахтусову и Ольгу Курачеву - тоже задержали на выходе из другого спецприемника.

Пахтусова написала, что ее задерживают по статье о нарушении правил проведения публичных мероприятий.

Как отмечает Верзилов, всех активистов оставят на ночь в ОВД "Лужники".

Фото: twitter.com/gruppa_voina

Как сообщала "Страна", 15 июля Большой спортивной арене "Лужники" второй половине футбольного матча сборных Франции и Хорватии, примерно на 50-й минуте матча, трое девушек и молодой человек в полицейской форме выбежали на поле.

Целью акции, утверждают участники группы, стало "освобождение политзаключенных", в том числе Олега Сенцова.

Из-за инцидента финальный матч ЧМ-2018 был приостановлен. Молодые люди были удалены с футбольного поля контрольно-распорядительной службой стадиона. Одного из них вынесли за пределы поля за ноги и за руки.

Задержанные были доставлены в территориальный отдел полиции. Ими оказались Петр Верзилов, Ольга Курачева, Вероника Никульшина, Ольга Пахтусова.

Напомним, в конце зимы Pussy Riot в полном составе попали в базу Миротворца из-за поездки в Крым.