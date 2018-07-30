На строительстве под Киевом рабочий перерезал горло своему напарнику, после чего пытался бежать в другую область. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Следователи установили, что убийство произошло на строительстве многоэтажки в Ирпене во время конфликта.

"Один из мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил нож и нанес потерпевшему один удар в область шеи. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте происшествия", - отмечается в сообщении.

В дальнейшем, преступник пытался скрыться с места убийства. Он прибыл на автовокзал Киева, откуда собирался поехать в другую область.

Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

При процессуальном руководстве Ирпенского отдела Киево-Святошинской местной прокуратуры 42-летнему злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

Досудебное расследование продолжается.

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