Под Киевом пьяный строитель перерезал горло напарнику и пустился в бега
На строительстве под Киевом рабочий перерезал горло своему напарнику, после чего пытался бежать в другую область. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.
Следователи установили, что убийство произошло на строительстве многоэтажки в Ирпене во время конфликта.
"Один из мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил нож и нанес потерпевшему один удар в область шеи. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте происшествия", - отмечается в сообщении.
В дальнейшем, преступник пытался скрыться с места убийства. Он прибыл на автовокзал Киева, откуда собирался поехать в другую область.
Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
При процессуальном руководстве Ирпенского отдела Киево-Святошинской местной прокуратуры 42-летнему злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.
Досудебное расследование продолжается.
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