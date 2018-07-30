Возле села Стоянов во Львовской области столкнулись два автомобиля, из-за чего пострадали восемь человек. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 30 июля, около 15:00 на автодороге Львов - Луцк, вблизи села Стоянов, в Радеховском районе", - говорится в сообщении.

Установлено, что автомобиль Skoda Octavia, которым управлял 58-летний житель города Ужгород, столкнулся с автомобилем Volkswagen Transporter под управлением 38-летнего жителя Луцка. В результате водитель и семь пассажиров Volkswagen, один из которых - иностранец, получили телесные повреждения. Всех доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Сейчас диагнозы уточняются.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Также решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, на автотрассе Н-17 автомобиль "Шкода", двигаясь в направлении г. Львов, ориентировочно выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen.

"В автомобиле Octavia находилось 3 взрослых человека и один малолетний ребенок. В автомобиле "Volkswagen Transporter находилось девять человек, один из них - гражданин Республики Италия. Предварительно, в автомобиле "Volkswagen Transporter 7 пострадавших, в Skoda пострадавших нет", - уточнил Зинкевич.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych/

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