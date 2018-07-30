В Украине 31 июля ожидается знойная погода с кратковременными дождями и грозами в отдельных областях. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"В западных, местами в северных, Винницкой областях и в южной части кратковременные дожди, грозы, на Прикарпатье и Закарпатье днем сильные дожди, кое-где град; на остальной территории без существенных осадков. Ветер северно-восточный, 5-10 м/с, во время гроз отдельные порывы и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 16-21°, на побережье морей до 24°, днем 27-32°; в горных районах ночью 13-18°, днем 18-23°", - говорится в сообщении.

В Киеве во вторник местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 19-21°, днем 28-30°.

На Киевщине также местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 27-32°.



Отмечается, что 1 августа в западной части, 2 августа в восточных областях кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с, на юге и востоке страны местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 17-22°, в западных и северных областях 14-19°; днем 24-29°, в южной, восточной части и на Закарпатье до 33°.

В столице 1 и 2 августа осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°.



Согласно прогнозу 3 августа местами в южной и восточной частях страны, 4 августа в западных и местами северных областях кратковременные дожди, грозы; на остальной территории преимущественно без осадков. Температура в западных и северных областях ночью 14-19°, днем 24-29°; на остальной территории ночью 15-21°, днем 25-31°.

В Киеве 3 августа преимущественно без осадков, лишь днем 4 августа местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 14-19°, днем 24-29°.

Фото: https://meteo.gov.ua/

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