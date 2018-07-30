В Одессе 54-летний иностранец застрелил своего знакомого на улице Паустовкого в результате конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Происшествие случилось во дворе многоэтажки. Между мужчинами возник конфликт, подозреваемый выстрелил в 39-летнего знакомого несколько раз из пистолета.

Пострадавшего доставили в больницу, где от полученных огнестрельных ранений он скончался.

Сотрудники полиции задержали стрелка, им оказался неоднократно судимый гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

При нем был пистолет, который изъяли.

Полицейские также обнаружили при обыске у мужчины несколько единиц оружия, около тридцати патронов различного калибра и свертки с наркотическими средствами. Их, а также орудие преступления направили на экспертизу.

"По данным фактам возбуждено уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст.115 (умышленное убийство), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта)", - уточнили в полиции.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фото: od.npu.gov.ua

Фото: od.npu.gov.ua

Фото: od.npu.gov.ua

Фото: od.npu.gov.ua

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