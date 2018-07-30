В Киевской области правоохранители задержали водителя, который насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия. Об этом сообщил отдел коммуникаций Национальной полиции в Киевской области.

“На автодороге Сквира-Самгородок водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. В результате чего велосипедист от полученных травм погиб", - говорится в сообщении.

На поиски водителя-беглеца были ориентированы все наряды полиции. Вскоре сотрудники патрульной полиции задержали нарушителя на трассе Киев-Одесса. Им оказался 40-летний житель села Самгородок Сквирского района Киевской области.

Прибор Драгер зафиксировал, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения - содержание алкоголя составляло 3,08 промилле

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и доставлен в Сквирское отделение полиции. Автомобиль Mercedes-Benz изъят и помещен на площадку временного содержания транспортных средств.

Фото: kv.npu.gov.ua/

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как сообщала "Cтрана", лидер крупной украинской ОПГ случайно угодил в ДТП и попался полиции.

Cтало известно, что Зайцева с одногруппниками прогуливала уроки в автошколе.

Ранее стало известно, что по смертельному ДТП с маршруткой в Харькове следствие и суды длились 16 лет.