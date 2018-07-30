В понедельник, 30 июля, парламент Македонии поддержал предложение правительства об организации референдума о переименовании страны в соответствии с соглашением, подписанным ранее с Грецией, и относительно членства в НАТО и ЕС.

Об этом сообщает Reuters.

Референдум об изменении названия страны должен состояться 30 сентября 2018 года.

Вопрос на референдуме будет стоять следующим образом: "Поддерживаете ли Вы членство страны в ЕС и НАТО путем принятия соглашения между Республикой Македония и Республикой Греция?"

Напомним, спор о названии Македонии продолжался более 25 лет. До сих пор Греция настаивала, что Македония присвоила название одной из северных греческих провинций, и блокировала диалог по вступлению соседней страны в НАТО и ЕС.

17 июня правительства Греции и Македонии договорились о новом названии балканской страны. После подписания соглашения в столице Македонии прошли акции протеста. 20 июня македонский парламент ратифицировал соглашение об изменении названия страны.

Как сообщала "Страна", в парламенте Македонии смогли преодолеть вето президента Гьорге Иванова по смене названия страны.