Рассмотрение жалобы защиты главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на продление ему ареста перенесено по причине отсутствия подследственного на заседании Апелляционного суда Херсонской области. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщил адвокат Андрей Доманский.

"Суд сегодня не состоялся, он был перенесен в связи с тем, что Кирилла не доставили на судебное заседание", - сказал защитник, уточнив, что жалобу будут рассматривать 6 августа. При этом Доманский отметил, что не знает, почему журналист не был доставлен на рассмотрение апелляции. "Я не могу прокомментировать причину недоставки, не могу прокомментировать, почему следователь не дал разрешение на его вывоз [из СИЗО]", - отметил он.

Херсонский городской суд 11 июля продлил Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без возможности внесения залога. Суд оставил без удовлетворения просьбу адвоката взять Вышинского на поруки. Защита подала апелляцию на это решение.

Служба безопасности Украины (СБУ) 15 мая провела широкомасштабную операцию против сотрудников агентства "РИА Новости Украина". В центральном офисе в Киеве, в его пресс-центре, а также в квартирах нескольких журналистов прошли обыски. Итогом действий СБУ стало задержание главного редактора агентства Вышинского, которому было предъявлено обвинение в государственной измене.

Ранее "Страна" писала о том, что Вышинский отказался от украинского гражданства и обратился за помощью к Путину.

Также мы сообщали, что Украина готова передать России еще 13 граждан РФ. Среди них - Вышинский.