Полицейские рассказали подробности смертельного ДТП в Киевской области, где пассажирский поезд "Киев-Бердянск" врезался в легковушку Renault, которая пыталась "проскочить" перед составом. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции в Facebook.

Трагедия произошла на переезде возле села Черняхов Кагарлыцкого района.

В аварии погибли супружеская пара пенсионеров.

"Водитель, управляя автомобилем Renault, пытался объехать закрытый шлагбаум и выехал на железнодорожные пути", – заявили в полиции.

Сообщение о столкновении локомотива с автомобилем на спецлинию 102 полиции Киевской области поступило в 18:30. В результате ДТП погиб водитель 1942 года и пассажирка - его жена, 1946 года рождения.

Движение железнодорожного транспорта было возобновлено в 22.00.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Фото: facebook.com/UA.National.Police

Фото: facebook.com/UA.National.Police

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