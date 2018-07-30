Вечером 30 июля произошло ДТП на перекрестке Щусева и Грекова.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Известно, что произошло столкновение мотоциклиста с автомобилем Chevrolet. Детали аварии устанавливаются. Мотоциклиста госпитализировали. Со стороны станции метро Дорогожичи небольшой затор. На месте работает следственно-оперативная группа.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

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